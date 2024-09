Silber erwartet den Startschuss zur Preisrallye. Doch fällt der überhaupt?

Die Fed muss liefern, anderenfalls könnte es ruppig werden

Gold und Silber haben sich mit den jüngsten Preisanstiegen auf exponierte Niveaus begeben. Die Erwartungen an die Fed sind hoch. Nach den zuletzt veröffentlichten Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise mit der etwas höher als erwartet ausgefallenen Kernrate schien eine Leitzinssenkung der Fed um 50 Basispunkte jetzt im September eigentlich vom Tisch zu sein, doch offenkundig ist bei einem nicht unerheblichen Teil der Marktakteure dieses Szenario noch im Hinterkopf. Für die US-Notenbank wird es morgen kein leichtes Unterfangen. Eine Zinssenkung „nur“ um 25 Basispunkte könnte dem einen oder anderen womöglich zu wenig sein. Doch nicht nur die Leitzinsentscheidung als solches steht morgen im Fokus. Die Fed veröffentlicht in den Monaten März, Juni, September und Dezember turnusmäßig ihre viel beachteten Projektionen zur erwarteten Entwicklung der Leitzinsen, der Wirtschaft, der Inflation und des Arbeitsmarktes; so auch morgen.

TIPP: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.