Giuseppe Pistone bringt angehende Amazon Reseller auf den richtigen Weg (FOTO)

Schwerte (ots) - Reselling auf Amazon ist eine gute Möglichkeit für den Einstiegin den E-Commerce - doch wie bei jeder Methode lauern auch hier einigeFallstricke. Um den angehenden Händlern den Start zu erleichtern, hat GiuseppePistone ein Coaching-Programm entwickelt, das von den unternehmerischenGrundlagen bis zur Skalierung des Geschäfts reicht. Welche Vorteile AmazonReselling bietet und wie es Giuseppe Pistone gelang, sein Business aus eigenerKraft aufzubauen, erfahren Sie hier.Der E-Commerce verzeichnet auch 2024 wieder hohe Wachstumsraten und eröffnetEinsteigern damit beste Chancen, sich mit einem Geschäft zu etablieren. Vielevon ihnen suchen zunächst nach einem lukrativen Nebenverdienst und verbindendamit die Hoffnung, dass sich das Ganze später zum Hauptberuf ausbauen lässt.Wer sich mit viel Enthusiasmus, aber wenig Know-how in sein neues Businessstürzt, kann sein Startkapital allerdings schnell verspielen und im schlimmstenFall in schweres Fahrwasser geraten. "Wir beobachten immer wieder, dassangehende Händler mit einer gewissen Naivität an den Geschäftsaufbauherangehen", sagt Giuseppe Pistone, Experte für Reselling auf Amazon. "Es fehltihnen an unternehmerischem Basiswissen und sie lassen sich zudem von ihrenEmotionen leiten, anstatt rational zu kalkulieren. Dazu kommt, dass sie aufGeschäftsmodelle setzen, die mit hohen Risiken verbunden sind und längst nichtmehr die Gewinne ermöglichen, die den Erfolg sicherstellen. Unter diesenBedingungen ist ein Scheitern im Grunde vorprogrammiert und ein zweites Malversuchen es die wenigsten.""Wer sich im E-Commerce durchsetzen möchte, braucht eine klare Strategie und denrichtigen Blick dafür, welche Methode für den Einstieg am besten geeignet ist.Er sollte sich zudem nicht davor scheuen, externe Hilfe anzunehmen, denn es istsicherlich nicht nötig, jeden Fehler selbst zu begehen", fügt derE-Commerce-Experte hinzu. Giuseppe Pistone weiß, wovon er spricht: Denn erselbst ist den Weg zum erfolgreichen Amazon Reseller gegangen - allerdings ohneexterne Unterstützung. Wie die meisten seiner Coaching-Teilnehmer begann er seinReselling-Geschäft im Nebenberuf - mit dem ursprünglichen Ziel, monatlich 2.000Euro zusätzlich zu verdienen. Er fokussierte sich zunächst auf den Verkauf vonSneakern, was zwar nicht ganz glatt lief, die Umsätze allerdings innerhalb eineshalben Jahres auf beeindruckende 70.000 Euro brachte, sodass der Reseller seinenHauptberuf an den Nagel hängen konnte. Um den Erfolg auf lange Sicht zuerhalten, war allerdings eine Menge Arbeit erforderlich: Giuseppe Pistone schlugsich regelmäßig die Nächte um die Ohren, weil er alles im Alleingang ohne einen