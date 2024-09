Treatment.com AI und SPRYT bündeln Kräfte um Patienten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

SPRYT hat eine KI-Empfangsdame namens Asa entwickelt – Der Medical Office Assistant (MOA) in der Hosentasche

Die Patienten kommunizieren mit Asa über Standard-Nachrichten-Apps wie WhatsApp und SMS/RCS. Kein App-Download erforderlich

25% der Gesundheitsausgaben in den USA entfallen auf administrative Aufgaben wie Abrechnung und Terminplanung. Das sind über 1 Billion Dollar pro Jahr .

Die Kosten für verpasste Termine belaufen sich allein in den USA auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr

Durch die Kombination mit der Global Library of Medicine von Treatment AI soll eines der weltweit ersten KI-gestützten Tools für das Onboarding und Triaging von Patienten zum Zeitpunkt der Buchung geschaffen werden

Vancouver, BC – 17. September 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit SPRYT Limited („SPRYT“) unterzeichnet hat. SPRYT und Treatment, beides innovative Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen, erforschen komplementäre technologische Synergien, einschließlich der von Treatment entwickelten Global Library of Medicine („GLM“), um neue Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, die Herausforderungen des Patientenzugangs, des Verwaltungsaufwands für das medizinische Personal und der Kostenineffizienz in unseren Gesundheitssystemen zu verringern.

Laut McKinsey entfallen von den fast 4 Billionen Dollar, die jährlich in den Vereinigten Staaten für das Gesundheitswesen ausgegeben werden, etwa ein Viertel auf die Verwaltungsausgaben, d. h. 1 Billion Dollar/Jahr* Wie lassen sich die Verwaltungsausgaben im US-Gesundheitswesen senken | McKinsey

Treatment arbeitet mit SPRYT zusammen, einem innovativen Unternehmen für KI-Technologie im Gesundheitswesen, das einen intelligenten KI-Assistenten für die Arztpraxis (Medical Office Assistant, MOA), Asa, entwickelt hat. Asa ermöglicht es Patienten, Termine per Sofortnachricht (WhatsApp/iMessage/SMS) zu buchen, zu ändern und zu bezahlen, prognostiziert Nichterscheinen und bietet personalisierte Sprache, um die Teilnahme an Vorsorgeterminen zu fördern. SPRYT hat bereits Partnerschaften mit dem britischen National Health Service (NHS) angekündigt. SPRYT ist das erste Unternehmen, das die Genehmigung erhalten hat, eine Lösung, die WhatsApp und KI für die Terminplanung nutzt, in eine elektronische Gesundheitsakte (EHR) des NHS zu integrieren. Die Patienten können mit Asa wie mit einem menschlichen Arzt interagieren. Die Kosten für verpasste Arzttermine werden allein in den USA auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt* The Cost of Missed Medical Appointments: Eine versteckte Belastung für das Gesundheitswesen - TransLoc