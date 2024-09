Bamboo Rose erwirbt Foresight Retail, um die PLM-Landschaft zu verändern

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!

„Der Zusammenschluss mit Bamboo Rose ist ein entscheidender Schritt für Foresight Retail", sagt Neil Coulton, Executive Director bei Foresight Retail. „Planung und PLM liefern jeweils bessere Ergebnisse, wenn sie eng integriert sind, und wir freuen uns sehr, dass wir unsere zukunftsorientierten Organisationen zusammenführen können, um den Industriestandard neu zu definieren. Als zentraler Bestandteil der Bamboo Rose Retail Management Plattform werden wir eine umfassende Lösung anbieten, die sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet."

Mit der renommierten Planungstechnologie von Foresight Retail wird sich Bamboo Rose durch die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation zwischen der Planung und anderen Prozessen wie Produktentwicklung und Beschaffung abheben. Diese Integration stellt sicher, dass Planungsprozesse kontinuierlich informiert werden und auf der Grundlage von Echtzeitdaten und anderen nachgelagerten Auswirkungen von Entscheidungen im Produktentwicklungsprozess angepasst werden können.

„Dies ist ein entscheidender Moment für Bamboo Rose, da wir weiterhin innovativ sind und die Bedeutung von echtem End-to-End PLM neu definieren", so Matt Stevens, CEO von Bamboo Rose. „Wir sind exklusiv positioniert, um unseren Kunden, die gemeinsam die weltweit führenden Einzelhändler und Marken repräsentieren, die erstklassige Kombination aus Bamboo Rose und den bewährten Plattformen von Foresight Retail anzubieten. Diese eng integrierten Elemente bilden die Grundlage unserer Einzelhandelsmanagement-Plattform, die phasenweise eingesetzt werden kann und sich an den allgemeinen Entwicklungszeitplänen der Kunden orientiert, um ihnen die Planung, Gestaltung und Ausführung in voller Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu ermöglichen, während sie gleichzeitig schnellere Durchlaufzeiten, bessere Margen und agilere Abläufe erzielen."