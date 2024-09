BREMEN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat seine Unterstützung bei der Umstellung auf klimaneutral produzierten Stahl zugesichert. "Wir haben in Deutschland keine Zukunft ohne Stahl", betonte der SPD-Politiker beim Besuch des Bremer Stahlwerks. "Wir wären ganz verflucht bescheuert, wenn wir uns abhängig machen von Stahl aus anderen Ländern und wenn wir diesen Wandel nicht schaffen."

ArcelorMittal will bis 2030 einen Hochofen in Bremen und einen im brandenburgischen Eisenhüttenstadt ersetzen. In Bremen sollen eine sogenannte Direktreduktionsanlage und ein sogenannter Elektrolichtbogenofen aufgebaut werden. Die neuen Anlagen sollen perspektivisch grünen Wasserstoff nutzen. Der Umbau an beiden Standorten soll nach Unternehmensangaben rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Land Bremen fördern das Vorhaben mit annähernd 1,3 Milliarden Euro.