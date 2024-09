JEFFERIES stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern biete Anlegern geringere Risiken und schnelleres Wachstum, schrieb Analyst Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Außerdem glaubt der Experte an eine Kapitalrendite, die höher ausfällt als am Markt vermutet./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 10:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Tradegate (17. September 2024, 14:16 Uhr) gehandelt.