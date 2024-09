Forge unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Aion Mining Corp.

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 17. September 2024 – Forge Resources Corp. („FRG“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (der „LOI“) mit Aion Mining Corp. („Aion“) unterzeichnet hat, in der die allgemeinen Bedingungen einer geplanten Transaktion dargelegt werden, in deren Rahmen das Unternehmen eine weitere Beteiligung an Aion erwerben wird, um die Gesamtbeteiligung des Unternehmens an Aion nach Abschluss der Transaktion auf 60 % zu erhöhen (die „vorgeschlagene Transaktion“).

Die Vorgeschlagene Transaktion

Als Gegenleistung für zusätzliche Aktien von Aion wird das Unternehmen 5.000.000 $ zahlen, die sich wie folgt zusammensetzen:

4.000.000 $ in bar bei Abschluss; und

1.000.000 $ in Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis pro Aktie, der dem Aktienkurs des Unternehmens am Tag des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion entspricht, vorbehaltlich der CSE-Richtlinien.

Das Unternehmen erhält außerdem von Aion für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion Verwässerungsschutzrechte und ein anschließendes Vorkaufsrecht auf alle Eigenkapitalfinanzierungen von Aion für den darauffolgenden Zeitraum von vier Jahren, so dass das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion eine Kontrollposition von 60 % der stimmberechtigten Wertpapiere von Aion auf vollständig verwässerter Basis halten kann.

Aion ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens, da sie einen gemeinsamen Direktor, Cole McClay, haben. Die Bedingungen des LOI wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und allen anderen Bedingungen, die von den Parteien in einem endgültigen Aktienkaufvertrag (der „endgültige Vertrag“) vereinbart wurden, einschließlich: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu Bedingungen, die für die Parteien zufriedenstellend sind, und Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung von Aion durch das Unternehmen und seine Vertreter.

