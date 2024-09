Canada Nickels Tochtergesellschaft NetZero Metals kündigt Bildung eines Beirats aus weltweit führenden Metallurgieunternehmen an und Ernennung des Managements

TORONTO, 17. September 2024 – Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... ) hat die Ernennung eines Beirats für NetZero Metals Inc. bekannt gegeben, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Nickel-, Edelstahl- und Legierungsverarbeitungsanlagen unterstützen soll, die im Timmins District geplant sind. Das Unternehmen gab auch die Ernennung von Scott Lauschke zum Vice-President Business Development bei NetZero Metals bekannt.

Dem Beirat werden Dr. Ulrich Albrecht Frueh, Boyd Davis, Christian Hempel und Tony Warner angehören. Diese Branchenexperten verfügen über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Nickel, Edelstahl und legierter Stahl.

Mark Selby, Chief Executive Officer der Canada Nickel Company, sagte: "Die heutige Ankündigung ist eine wichtige Bestätigung für unsere Initiativen im Bereich der nachgelagerten Verarbeitung. NetZero Metals hat einen beeindruckenden Beirat mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Metallurgie, Edelstahl und legierter Stahl zusammengestellt. Wir freuen uns sehr, Scott als Vizepräsident von NetZero Metals in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung auf dem Markt für rostfreie und legierte Stähle ergänzt unsere Erfahrung in der Nickelindustrie. Scott und der Beirat werden eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unsere nachgelagerten Verarbeitungsprojekte durch die Phase der Machbarkeitsstudie und schließlich in die Produktion bringen."

Biografien:

Dr. Ulrich Albrecht Frueh verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Edelstahlindustrie. In dieser Zeit bekleidete er leitende Positionen und Vorstandsposten in Nordamerika und Europa bei Thyssenkrupp und Outokumpu und leitete die Entwicklung des letzten großen Edelstahlwerks auf der grünen Wiese in Nordamerika. Ulrich arbeitet als internationaler Unternehmensberater, Redner und Mentor und ist in Aufsichtsräten verschiedener Branchen tätig.

Boyd Davis verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Verfahren. Boyd ist Direktor der Kingston Process Metallurgy Inc., die Prozessentwicklung und -optimierung im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen für die Chemie-, Bergbau- und Metallurgiebranche anbietet. Kingston Process Metallurgy hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der IPT-Karbonisierung und der Nickelverarbeitungsprozesse von Canada Nickel gespielt.

