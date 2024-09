Aktien Frankfurt Investoren setzen auf große Zinssenkung in den USA Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für Käufe genutzt. Sie setzen auf eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Der Dax legte am frühen Nachmittag um 0,8 …