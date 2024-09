Ripple Therapeutics kündigt Kooperations- und Lizenzoptionsvereinbarung mit AbbVie zur Entwicklung von innovativen Therapien für das Glaukom-Management an

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 17. September 2024 / Ripple Therapeutics hat heute eine Kooperations- und Lizenzoptionsvereinbarung mit AbbVie zur Entwicklung von RTC-620, einem vollständig biologisch abbaubaren intrakameralen Implantat der nächsten Generation mit verzögerter Wirkstofffreisetzung und der Möglichkeit der wiederholten Verabreichung zur Senkung des Augeninnendrucks (IOD) bei Patienten mit einem Offenwinkelglaukom (OAG) oder okulärer Hypertension (OHT), angekündigt. Diese Zusammenarbeit profitiert einerseits von AbbVies Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Augenheilkunde und andererseits von Ripples innovativer Arzneimittelverabreichungsplattform.

Ripples patentierte Technologieplattform basiert auf der Entdeckung, dass Arzneimittel ohne den Einsatz von Polymeren oder Hilfsstoffen in Arzneimittel mit kontrollierter Freisetzung umgewandelt werden können. Bei diesen proprietären „Prodrugs“ kommt es zu einer Oberflächenerosion, wodurch die Arzneimittelfreisetzung nach einer Kinetik nullter Ordnung erfolgt. Sie sind in hohem Maße individuell adaptierbar, was eine bedarfsgerechte Anpassung der Wirkstoffdosis und auch Wirkdauer ermöglicht. Da keine Polymere oder Hilfsstoffe verwendet werden, verschwindet nach der vollständigen Freisetzung des Arzneimittels auch das Implantat ohne entzündungsfördernde Abbauprodukte, was für eine wiederholte Verabreichung von Vorteil ist.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit AbbVie, einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der Augentherapeutik“, so Tom Reeves, President und Chief Executive Officer von Ripple Therapeutics. „Wir hoffen, dass wir durch die Vereinigung unserer Arzneimittelverabreichungsplattform mit den Kompetenzen von AbbVie in den Bereichen Forschung, Klinik, Behördenwesen und Vermarktung einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von Glaukom-Patienten leisten können.“