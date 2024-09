Dow bleibt auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Dienstag seine Rekordjagd fortsetzen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex 0,3 Prozent höher auf 41.750 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte das Börsenbarometer bei knapp 41.734 Punkten einen historischen Höchststand erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 wird sogar 0,6 Prozent im Plus erwartet.

Am Markt wird aktuell fest damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinswende einläutet und so die Wirtschaft ankurbelt. Schließlich ist die Inflationsrate in den vergangenen Monaten tendenziell gefallen. Die Anleger setzen darauf, dass niedrigere Zinsen Kredite verbilligen und so die Investitionsnachfrage sowie den privaten Konsum stützen.