Kohler Energy firmiert zu Rehlko um

KOHLER, Wisconsin, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Energy hat sich heute offiziell in den neuen Firmennamen Rehlko (ausgesprochen REL-co) umbenannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens, das innovative, widerstandsfähige Energielösungen liefert, die Unabhängigkeit, Flexibilität und Sicherheit für geschäftskritische Infrastrukturen, Einrichtungen und Wohnhäuser bieten.

Rehlko wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen tätig sein. Das Unternehmen wurde im Mai 2024 zu einer eigenständigen Einheit, als Platinum Equity eine Transaktion mit der Kohler Company abschloss, um die damalige Kohler Energy als eigenständiges Unternehmen zu gründen. Platinum Equity ist der Mehrheitseigentümer von Rehlko, während die Kohler Company ein Investitionspartner bleibt.

"Wir freuen uns auf unsere Zukunft als unabhängiges Unternehmen mit der neuen Marke Rehlko und feiern unser Erbe und unser Engagement für die Bewältigung der komplexesten Herausforderungen im Energiebereich sowie die Werte, die uns bei allem, was wir tun und wofür wir stehen, leiten", so Brian Melka, Chief Executive Officer von Rehlko. "Der neue Name unseres Unternehmens leitet sich aus den sechs Buchstaben von Kohler ab und spiegelt die Zuverlässigkeit, Entschlossenheit, Neuerfindung und Widerstandsfähigkeit wider, die die Markenzeichen dieses Unternehmens bei der Bewältigung der sich ständig weiterentwickelnden dezentralen Energieanforderungen des Marktes sind und bleiben werden.

Rehlko wird auch in Zukunft durch ein umfassendes Angebot an Energielösungen, u. a. in den Bereichen Stromerzeugung, Energiespeicherung und erneuerbare Energien, für Kontrolle, Ausfallsicherheit und Innovation sorgen.

Rehlko betreibt ein breites Portfolio an führenden Unternehmen, darunter Power Systems, Motoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Home Energy, Clarke Energy, Curtis Instruments und Heila Technologies. Kohler Power Systems und Kohler Engines werden die Markenumstellung des Unternehmensportfolios anführen und bis Ende 2024 offiziell unter der Marke Rehlko auftreten.