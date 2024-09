3 Top-Aktienfonds, die wie Warren Buffett den DAX überflügeln

Die Stimmung innerhalb der deutschen Wirtschaft befindet sich nach Angaben des ifo-Geschäftsklima-Index bereits seit 2021 in einem Abwärtstrend. Die Gründe dafür sind vielfältig, drücken sich jedoch am Ende in einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit aus. So bremsen derzeit vor allem die Industrie zu hohen Kosten aus, was zu Standortschließungen und -verlagerungen führt. Unternehmen beklagen zudem eine ausufernde Bürokratie, die sie von der Arbeit abhält und die Effizienz mindert. Im Ergebnis stagniert die Wirtschaft, während die Arbeitslosenquote seit April 2022 steigt.

Der Aktienmarkt spiegelt diese schlechte Stimmung jedoch nicht. So ist der deutsche Leitindex DAX seit Mitte 2021 um mehr als 20 Prozent gestiegen (17.09.2024). Ein Grund dafür könnte sein, dass hier vor allem Großkonzerne enthalten sind, die sich den Bedingungen flexibel anpassen und zum überwiegenden Teil bereits im Ausland produzieren.