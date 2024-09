VENTURE GLOBAL BAUT EUROPÄISCHE WIEDERVERDAMPFUNGSKAPAZITÄT AUS

HOUSTON, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global gab heute den Abschluss eines verbindlichen langfristigen Terminalnutzungsvertrags (TUA) mit GASTRADE S.A. bekannt, der die Regasifizierung und den Verkauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) von den Terminals von Venture Global in Louisiana an Märkte in Mittel- und Osteuropa ermöglicht. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Venture Global für fünf Jahre, beginnend im Jahr 2025, LNG-Regasifizierungskapazitäten im neuen LNG-Empfangsterminal Alexandroupolis in Griechenland in Höhe von rund 1 Million Tonnen pro Jahr (MTPA) gesichert. Die Kapazität von Venture Global wird etwa 25 % der Gesamtkapazität des Terminals ausmachen, was etwa 12 Ladungen pro Jahr entspricht.

Das neue LNG-FSRU-Terminal in Alexandroupolis und der „vertikale Süd-Nord-Korridor" werden wesentlich zur Verbesserung der Energiesicherheit in Mittel- und Osteuropa beitragen, da sie eine neue Route für alternative Erdgaslieferungen in die Region bieten. Kritische Energieinfrastrukturprojekte in Griechenland wurden zum Teil durch europäische Kofinanzierung sowie durch die Regierung der Vereinigten Staaten über die Development Finance Corporation (DFC) unterstützt.