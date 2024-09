BioNTech: Kursziel um fast 60 Prozent erhöht!

Dies basiere auf ermutigenden Studienergebnissen des US-Biotech-Unternehmens Summit Therapeutics, die einen ähnlichen Ansatz gegen Krebs verfolgen. Bisher habe BNT327 eine Wirksamkeit gezeigt, die mit jener von Summits Ivonescimab vergleichbar sei. Zudem verfüge BioNTech über ausreichende finanzielle Mittel, um weitere Wirkstoffkandidaten parallel zu entwickeln.

Jefferies hatte erst vergangene Woche das Kursziel auf 95 US-Dollar angehoben, das Rating jedoch bei Halten belassen. Nun scheinen die Analysten bullisher zu werden.

Aber nicht nur sie. Auch die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung für BioNTech zu Wochenbeginn von "Underweight" auf "Neutral" angehoben und das Kursziel von 91 auf 125 US-Dollar erhöht.

Analystin Jessica Fye zeigte sich in ihrem Kommentar vom Montag, nach Analyse mehrerer Studienergebnisse von der ESMO-Konferenz (European Society for Molecular Oncology), ebenfalls besonders beeindruckt von BioNTechs Antikörper BNT327. Ähnlich wie Moderna, so Fye, müsse BioNTech sein Portfolio über Covid-Impfstoffe hinaus erweitern. Mit BNT327 könnte dies in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts gelingen.

Im Vorfeld der ESMO-Konferenz sagte ein Experte bereits, dass er die BioNTech-Aktie weiterhin als "eines der spannendsten Langzeitinvestments auf dem Biotech-Sektor" betrachte. Die Mainzer brächten mit einer "prall gefüllten Pipeline mit einigen heißen Blockbuster-Kandidaten alle Voraussetzungen mit, die man für Erfolg in dieser Branche benötigt".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion