Söder lässt Merz den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union will mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 gehen und die Ampel-Koalition ablösen. "Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's", sagte CSU-Chef Markus Söder in Berlin nach einem Gespräch mit Merz. "Ich bin damit fein und unterstütze es ausdrücklich." Merz sieht nach der Vorentscheidung über die Frage der Kanzlerkandidatur die Union gut gerüstet. "Wir sind aufgestellt, personell, politisch, organisatorisch. CDU und CSU können ab sofort in einen Bundestagswahlkampf gehen."

Die endgültige Entscheidung in der K-Frage sollen die Führungsgremien von CDU und CSU am kommenden Montag fällen. Es ist davon auszugehen, dass sie die Festlegung auf Merz mit großer Mehrheit absegnen werden. Die nächste Bundestagswahl findet regulär am 28. September kommenden Jahres statt.