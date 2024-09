NuCana-Aktie verdoppelt sich nach vielversprechenden Daten in Krebsstudie

Die Aktie des in den USA notierten britischen Biotechunternehmens NuCana schoss am Montag um mehr als 150 Prozent in die Höhe. Auslöser dafür waren vielversprechende Daten zu einer Kombinationstherapie aus dem NuCana-Mittel NUC-7738 und Keytruda, einem Krebsmedikament von Merck & Co., bei metastasiertem Melanom. Die Ergebnisse wurden auf dem ESMO-Kongress präsentiert und zeigten bei Patienten, die auf frühere Behandlungen nicht angesprochen hatten, beeindruckende Fortschritte.

In der Phase-2-Studie, die 12 Patienten umfasste, erzielten neun von ihnen eine Krankheitskontrolle, darunter zwei mit partiellen Remissionen. Besonders hervorzuheben ist ein Patient, der bereits zwei ähnliche Therapien ohne Erfolg durchlaufen hatte. Nach der Kombination mit NUC-7738 verzeichnete dieser Patient eine 55-prozentige Reduktion des Tumorvolumens.