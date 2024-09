CEO Nikogiannis Karantzis über die Wachstumsstrategie des IPO-Kandidaten

In der sich rasch entwickelnden offenen Bankenbranche können eine starke Innovationskultur und eine differenzierte Strategie entscheidende Wettbewerbsfaktoren sein. Der CEO des IPO-Kandidaten ISX Financial EU PLC („ISXPlc“; ISIN: CY0200861017), Nikogiannis Karantzis, verfolgt in dieser Hinsicht eine klare Linie.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISX Plc, hat eine deutliche Vision für die kommenden Geschäftsjahre des IPO-Kandidaten. Konkret spricht er davon, dass „der gesamte Zahlungszyklus vom Zahlungsempfänger bis zum Zahler von ISX kontrolliert wird und Online-Kartenzahlungen vollständig und vollständig ersetzt“¹. Das Unternehmen sieht sich selbst als Innovator im Bereich der Bankentechnologie, der darauf abzielt, Zahlungen durch technologische Innovationen und die strikte Einhaltung von Vorschriften sicherer und effizienter zu machen.

ISXPLCs Zukunftsvision und Strategie

ISX Plc ist bestrebt, die Branche durch innovative, selbst entwickelte und patentierte Technologien neu zu definieren, wobei Kundenpräferenz, Verbraucherschutz und Betrugsprävention stets im Vordergrund stehen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine Kombination aus fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen, sofortigen Abrechnungen und vollautomatischem Abgleich der Schlüssel zu sicheren und transparenten Zahlungen ist. Die Vision von ISX Plc geht über die reine Bereitstellung von Zahlungslösungen hinaus - das Unternehmen will neue Standards für den Sektor setzen und den größten Teil der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr übernehmen.

Im Mittelpunkt der Strategie von ISX Plc steht die kontinuierliche Anpassung an regulatorische Anforderungen wie die PSD3-Richtlinie in Europa und die neuen Anforderungen der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien. Laut Nikogiannis Karantzis investiert der Banking-Tech-Innovator daher stark in Forschung und Entwicklung, um Technologien zu entwickeln und zu patentieren, die nicht nur den aktuellen Marktanforderungen entsprechen, sondern auch zukunftssicher sind.

Strategisch treibt ISX Plc die Innovation im Zahlungsverkehr durch die Einführung neuer Technologien wie der PaidBy-Plattform voran, die Echtzeitabrechnungen und automatisierte Abstimmungsprozesse ermöglicht und damit neue Standards in der Branche setzt. Um höchste Sicherheits- und Compliance-Standards zu gewährleisten, setzt ISX Plc außerdem auf strenge Authentifizierungsverfahren und Echtzeit-Benachrichtigungen, um den Schutz vor Betrug zu erhöhen und die Integrität des Zahlungsverkehrs sicherzustellen.