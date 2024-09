Deutschland rüstet sich für Flut - Zahl der Toten steigt

BRESLAU/DRESDEN/WIEN (dpa-AFX) - Langsam schwillt die Elbe bei Dresden an. Die ersten Wiesen und Straßen sind bereits überflutet. Die Frage ist, wie viel Wasser noch aus Tschechien in Richtung Sachsen fließt. Auch Gebiete an der Oder in Brandenburg könnte es treffen. Fest steht: Das Hochwasser in den Nachbarländern wird den Osten Deutschlands treffen. Unklar ist, wie schlimm die Überschwemmungen werden. In den Hochwassergebieten von Polen über Tschechien bis nach Österreich bleibt die Lage auch am Dienstag kritisch, die Zahl der Toten steigt auf mindestens 19. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch unklar.

In Brandenburg sehen sich die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) vorbereitet - sollte die Oder mit dem Hochwasser aus Polen über die Ufer treten. Ab Mitte der Woche mache ein Anstieg des Wassers in der Oder die größte Sorge, sagte Sebastian Gold vom THW dem Sender RBB-Inforadio. Die Lage sei aber noch unklar, man richte sich auf alles ein. Für Sonntag wird zum Beispiel am Pegel Ratzdorf südlich von Frankfurt/Oder mit der höchsten Alarmstufe 4 gerechnet. Dann könnten auch Grundstücke überflutet werden.