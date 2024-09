Versicherer in Tschechien rechnen mit enormen Schäden

Sollte dies zutreffen, wäre es von der Schadenssumme her die zweitgrößte Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes nach dem verheerenden Hochwasser von 2002.

Doch nicht jeder Hausbesitzer ist versichert. Hilfsorganisationen starteten Spendenaufrufe. Die staatlichen Forstbetriebe Lesy CR bezifferten in einer ersten Schätzung ihre Schäden auf umgerechnet mehr als acht Millionen Euro. Rund 260.000 Kubikmeter Holz seien in den Staatswäldern beschädigt. Die Menschen wurden aufgefordert, nicht in die Wälder zu gehen, weil Bäume selbst bei Windstille ohne Warnung umstürzen könnten.

Enorm dürften auch die Schäden an der Verkehrsinfrastruktur sein. Viele Brücken sind zerstört oder beschädigt. In Ostrava an der Oder stand zeitweilig der Hauptbahnhof unter Wasser. Wann die drittgrößte Stadt Tschechiens wieder per Bahn zu erreichen ist, ist noch unklar./hei/DP/jha