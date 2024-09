Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Guangdong erreichen mit 13 Goldmedaillen bei den WorldSkills Lyon 2024 einen Meilenstein

GUANGDONG, China, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Nachrichtenbeitrag von GDToday.

Die „Berufsweltmeisterschaften" WorldSkills Lyon 2024 gingen am Abend des 15. Septembers (Ortszeit) mit einer großen Abschlusszeremonie zu Ende, bei der die unglaublichen Talente junger Fachleute aus der ganzen Welt gefeiert wurden. Für die chinesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein Abend voller Stolz und Emotionen, denn das Team China führte den Medaillenspiegel an: 36 Goldmedaillen, 9 Silbermedaillen, 4 Bronzemedaillen und 8 Medaillen für hervorragende Leistungen in allen 59 Kategorien. Das Land hat in diesem Jahr einen neuen Meilenstein erreicht und liegt im Medaillenspiegel sowohl bei den Goldmedaillen als auch bei der Gesamtzahl der Medaillen vorn.