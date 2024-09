Navco erhält internationales Markenzeichen für antimikrobielle Hautschutzlinie

Vancouver, British Columbia - (17. September 2024) / IRW-Press / Navco Pharmaceuticals Inc. (TSXV: NAV) („Navco“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass das Unternehmen die umfassende internationale Registrierung und Zertifizierung der Marke NAVCO BIOACTIVE durch das U.S. Patent and Trademark Office und die World Intellectual Property Organization erhalten hat. Zu den abgedeckten Rechtsgebieten zählen die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, die USA und andere internationale Länder. Die klassifizierten Waren und Dienstleistungen, für die dieses Markenzeichen gilt, umfassen Handdesinfektionsmittel sowie antibakterielle und antivirale topische Anwendungen für einen länger anhaltenden Schutz der Haut vor bakteriellen und viralen Infektionen.

Das Unternehmen plant, das Markenzeichen Navco Bioactive in der Markengestaltung und der Vermarktung seiner neuartigen, auf Silbernanopartikeln basierenden antimikrobiellen Hautschutz- und Wundheilungs-Hautpflegeprodukte zu verwenden. Die antimikrobiellen Hautsprays von Navco werden mit natürlichen und bekannten Wirkstoffverbindungen formuliert, sind alkoholfrei und darauf ausgelegt, Hautreizungen und Toxizität zu minimieren und eine gesunde Hautfunktion zu unterstützen.

Über das Unternehmen

Navco ist ein in Burlington, Ontario, ansässiges Unternehmen, das sich derzeit eine Position als Marktführer bei der Nutzung der Nanotechnologie zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Produkte gegen Bakterien, Pilze, Viren und Infektionskrankheiten aufbaut. Navco verfügt über ein Sortiment aus zum Patent angemeldeten und von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada zugelassenen Produkten. Die Anwendungspipeline des Unternehmens ist auf die Abwehr von Krankheitserregern gerichtet und nutzt neue Wirkmethoden zur Befriedigung ungedeckter Gesundheits- und Produktbedürfnisse. Dabei kommen natürliche und bekannte Wirkstoffe und Nanopartikel mit hoher Wirksamkeit zum Einsatz. Zielmärkte sind die Gesundheitsvorsorge und persönliche Hautpflege beim Menschen, Haushaltsprodukte, institutionelle Produkte sowie die Tiergesundheit.