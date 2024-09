STOOF International GmbH präsentiert sondergeschützte Fahrzeuge und innovative Sicherheitskonzepte auf der Security Essen 2024

BRÜSSEL, BELGIEN / ACCESSWIRE / 17. September 2024 / Die STOOF International GmbH, ein weltweit führender Anbieter von gepanzerten Fahrzeugen und Sicherheitsausrüstungen, freut sich, ihre Teilnahme an der Security Essen 2024 anzukündigen. Die Messe, die vom 17. bis 20. September 2024 in Essen stattfindet, ist eine der weltweit bedeutendsten Plattformen für Sicherheits- und Brandschutzlösungen.

https://www.accesswire.com/imagelibrary/e1e3e53c-1184-4309-b80e-a7b97a ...

https://www.accesswire.com/imagelibrary/6d310ca0-a8f4-4e1a-9578-2d7856 ...

Als leistungsstarkes Unternehmen in der Sicherheitsbranche bietet die STOOF International GmbH ein breites Spektrum an sondergeschützten Geländefahrzeugen, gepanzerten Limousinen, Geld- und Werttransportern sowie Lkw an. Auf der Security Essen werden die neuesten Produkte und Technologien präsentiert, die speziell für die wachsenden Anforderungen im Bereich der Sicherheit entwickelt wurden. Besucher der Messe haben die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die fortschrittlichen Lösungen der STOOF International GmbH zu informieren und die außergewöhnliche Qualität und Leistungsfähigkeit ihrer Produkte zu erleben. Sicherheit ist mehr denn je zu einer globalen Herausforderung geworden. Die Produkte der STOOF International GmbH tragen entscheidend dazu bei, Menschen und Werte in Risiko- und Gefährdungslagen zu schützen.

„Der Anspruch von STOOF International ist es, durch Qualität und Zuverlässigkeit Maßstäbe in der Sicherheitsbranche zu setzen", sagt Fred Stoof, Eigentümer und Geschäftsführer der STOOF International GmbH. „Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Entwicklungen auf der Security Essen 2024 vorstellen zu dürfen. Diese Messe bietet uns eine ideale Plattform, um unsere Sicherheitslösungen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und den Dialog mit Experten, Partnern und Kunden zu intensivieren," führt Fred Stoof hierzu gegenüber Journal de Bruxelles weiter aus.