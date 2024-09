Solide, langweilig, aber gut! - Die Hausbauer-Aktien aus den USA

Die Nachfrage bleibt hoch

Laut Bevölkerungsprognosen werden in den USA etwa 1,6 Millionen neue Häuser pro Jahr benötigt. In den letzten Jahren wurden jedoch jährlich nur rund 1,4 Millionen Baugenehmigungen erteilt, was das Defizit auf dem Markt vergrößert. Zusätzlich spielt die Demografie eine wichtige Rolle: Der geburtenstärkste Jahrgang besteht aus den aktuell 32-Jährigen – ein Alter, in dem viele Amerkaner eine Familie gründen und ein Haus bauen oder kaufen. Schlagkräftige Argumente, dass der Höhenflug von Aktien aus der Baubranche anhält.

Umsatz rückläufig, aber über den Erwartung

Mitte Juni hat KB seine Zahlen für das 2.Quartal präsentiert. Insgesamt kamen sie gut an, da der leicht rückläufige Umsatz zum einen immer noch über den Erwartungen der Experten lag und KB zum anderen das untere Ende der Jahresprognose angehoben hat.

KB Home (KBH) berichtete am Dienstag über einen Gewinn von 2,15 US-Dollar (etwa 2,01 Euro) pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal, was eine Steigerung gegenüber den 1,94 US-Dollar (etwa 1,81 Euro) des Vorjahres darstellt. Die von Capital IQ befragten Analysten hatten lediglich 1,80 US-Dollar (etwa 1,68 Euro) erwartet.

Der Umsatz für das am 31. Mai endende Quartal belief sich auf 1,71 Milliarden US-Dollar (etwa 1,60 Milliarden Euro), gegenüber 1,77 Milliarden US-Dollar (etwa 1,66 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum. Analystenprognosen lagen hier bei 1,65 Milliarden US-Dollar (etwa 1,54 Milliarden Euro).

Für das Gesamtjahr rechnet KB Home nun mit einem Umsatz im Wohnungsbau zwischen 6,7 und 6,9 Milliarden US-Dollar (etwa 6,26 bis 6,45 Milliarden Euro), nachdem das Unternehmen am 20. März noch eine Spanne von 6,5 bis 6,9 Milliarden US-Dollar (etwa 6,07 bis 6,45 Milliarden Euro) prognostiziert hatte.

Neue Projekte am Start

Erst vergangenen Woche hat KB Home hat die Eröffnung von Rhythm angekündigt, einem neuen Reihenhausprojekt in der begehrten Lage von Long Beach, Kalifornien, in der Nähe des Pazifischen Ozeans. Diese Neubauten sind auf die Bedürfnisse moderner Lebensstile ausgerichtet und bieten beliebte Ausstattungsmerkmale wie offene Küchen mit Blick auf großzügige Wohnbereiche, Schlafzimmer mit begehbaren Kleiderschränken und viel Stauraum. Die dreistöckigen Grundrisse der Wohnanlage bieten Platz für bis zu vier Schlafzimmer und dreieinhalb Bäder.

Amerikaner die in den Genuss dieser exklusiven Häuser kommen möchten, müssen allerdings auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die Häuser beginnen bei 700.000 US-Dollar (645.500 Euro).

KB Home bietet aber auch deutlich günstigere Häuser an. In einer Wohnanlage in Colorado, die auch erst kürzlich zum Verkauf eröffnet wurde, liegt der Einstiegspreis bei 400.000 US-Dollar.

Immer noch günstig

Im Gegensatz zur bereits vorgestellten Aktie der PulteGroup ist der Kurs bei KB Home erst kurz davor, auf ein neues Allzeithoch zu ziehen. Das macht das Papier so interessant. Obwohl der Kurs seit Jahresanfang fast 38 Prozent zugelegt hat, ist die Aktie immer noch eher in die Rubrik Schnäppchen einzuordnen. Das geschätzte KGV für das laufende Jahr liegt bei 10,3 und soll im kommenden Jahr laut MarketScreener auf 9,75 fallen. KB Home kommt auf eine Marktkapitalisierung von 6,47 Milliarden US-Dollar.

Die Zinssenkung der Fed könnte ein guter Grund sein, die Aktie auf ein neues Allzeithoch zu schieben. Anleger, die zugreifen möchten, sollten bei 77,10 US-Dollar einen Zaun um die Aktie des amerikanischen Hausbauers ziehen.

