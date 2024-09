Kracht es zwischen Dt.Bank und Unicredit? Bund will weiter Coba-Aktien verkaufen

Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp hingegen rief den Bund dazu auf, angesichts einer möglichen Übernahme der Bank zunächst auf weitere Aktienverkäufe zu verzichten. Diesem Wunsch wird der Bund wohl nicht nachkommen. Allerdings hat es das Finanzministerium auch nicht alleine in der Hand wie mit den restlichen Commerzbank-Anteile verfahren wird.

Die Entscheidung über den Verkauf weiterer Aktein liegt nicht allein beim Finanzministerium. Ein Gremium, dem auch andere Regierungsvertreter, einschließlich des Bundeskanzleramts, angehören, trifft die endgültige Entscheidung. Der Staat besitzt noch 12 Prozent der Commerzbank-Aktien, nachdem er das Unternehmen während der Finanzkrise 2008/2009 mit milliardenschweren Rettungsmaßnahmen unterstützt hatte. Wird weiter verkauft, dann kommt wahrscheinlich die Deutsche Bank unter Zugzwang. Das Finanzinstitut war schon nicht vom ersten Verkauf angetan.

Laut Insidern wird in Frankfurt derzeit diskutiert, ob die Deutsche Bank die verbliebenen zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile, die noch im Besitz des Bundes sind, übernehmen könnte. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass es zu keiner weiteren Aktion kommt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Aus nachvollziehbaren Gründen äußert sich das Unternehmen bisher nicht offiziell, da Unicredit über die eigenen Pläne im Unklaren bleiben soll.

Geäußert hat sich dagegen der frisch gekürte Bundeskanzlerkandidat der Union. Friedrich Merz übte nach dem ersten Teilverkauf deutliche Kirtik. "Festhalten muss man schon jetzt: Der Bundesregierung ist beim Verkauf der Aktien ein schwerer Fehler unterlaufen, handwerklich ohnehin, aber vor allem vom Ergebnis her. Das hätte einfach nicht passieren dürfen, vor allem nicht in dem gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld," erklärte Merz in seinem per E-Mail verteilten Rundbrief am Sonntag. Damit ist wohl klar, wie er einem weiteren Teilverkauf gegenübersteht.

Rechenschieber verlegt?

2009 kaufte der Bund das Aktienpaket an der Commerzbank für 5,05 Milliarden Euro. Das enspricht im Durchschnitt einem Kaufpreis von 26 Euro je Aktie. Damit wird deutlich, was für einen Schnapper die Unicredit gemacht hat. Und jetzt möchte der Bund den Italienern den nächsten leckeren Happen präsentieren, sollte die Deutsche Bank dazwischenfunken. Dazu kann sich jeder seine eigenen Meinung bilden.

Für micht steht fest, der Bund möchte die Deutsche Bank zum Handeln zwingen, um nicht einen neuen großen Konkurrenten auf dem deutschen Markt entstehen zu lassen. Egal, wie sich das Team der Deutschen Bank um Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing entscheidet, ein Gewnnier steht fest.

Die Anleger! Den Kurs der Commerzbank-Aktie wird das Hickhack nicht belasten. Je realistischer eine Übernahme wird, desto höher dürfte der Kurs klettern. Ob die Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Deutschland gut ist, steht dabei auf einem anderen Blatt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

