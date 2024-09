Wissing gibt Nutzfahrzeugindustrie Rückendeckung

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Streit um die CO2-Ziele der EU stellt sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf die Seite der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie. "Europa verliert an Glaubwürdigkeit, weil es Ziele vorgibt, die es selbst nicht erreichen kann", sagte der FDP-Politiker in seiner Eröffnungsrede zur Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation in Hannover. Er unterstütze daher die Forderung der Branche, die Überprüfung der CO2-Ziele auf 2025 vorzuziehen.

Die Branchenvertreter im Saal quittierten das mit Applaus. "Ich bin durchaus der Meinung, dass Vorgaben nötig sind", betonte Wissing, "aber sie müssen in der Praxis auch tatsächlich umsetzbar sein. Alles andere schwächt die Industrie, ohne dass damit etwas für das Klima gewonnen wäre."