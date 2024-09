Euro-Rallye geht in die nächste Runde; Forderung nach schwachem Franken

Euro – US-Dollar

Der US-Dollar hat in den letzten 12 Monaten rund 4,3 Prozent zum Euro verloren – von etwa 1,07 US-Dollar ging es in dem Zeitraum auf aktuell 1,1125 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung aufwärts. Hinter der Euro-Stärke stecken vor allem die unterschiedlichen Zinserwartungen in den Regionen. Während die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent gesenkt hat, rechnen die Märkte bei der Federal Reserve (Fed) mittlerweile mit einem großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte.

"Der Dollar tendierte im Umfeld früherer Zinssenkungen der Fed zumindest vorübergehend zum Abschwung“, erklärten Marc Seidner und Pramol Dhawan von der Allianz-Investmenttochter Pimco mit Blick auf Daten seit den 1990er Jahren. "In früheren Lockerungszyklen, die sowohl harte als auch weiche Landungen umfassten, tendierte der US-Dollar im Durchschnitt zum Fallen, erholte sich dann aber in den Monaten nach den ersten Zinssenkungen“, schrieb das Team in einer Kundenmitteilung.