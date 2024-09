Tellent denkt HR-Tech für KMU neu

Amsterdam/Poznan/Hamburg/Paris (ots) - Tellent launcht das neue KiwiHR, Teil

ihres wegweisenden, ganzheitlichen Talentmanagement-Ansatzes und verstärkt

zugleich seine Unternehmensführung. Das neue Produkt ist der nächste Schritt in

der erklärten Mission, digitale "People Tools" zu vereinfachen und

Personaler:innen eine Alternative zur fragmentierten HR-Tech-Landschaft zu

bieten. Begleitet wird diese Innovation von einer strategischen Verstärkung des

Führungsteams unter der Leitung von CEO Moritz Kothe, der zusammen mit

erfahrenen Branchenexperten u.a. Von New Work SE, KMU auf dem Weg der HR

Digitalisierung begleitet.



Mitarbeitende im Fokus statt Zettelchaos





In Deutschland verlassen sich schätzungsweise 33.000 KMU noch immer auf analogeHR-Prozesse, während der Rest mit isolierten, sich überschneidendenHR-Software-Lösungen ohne funktionierende Integration kämpft. Trotz der Fülle anPersonalsoftware zeigt eine Gartner-Umfrage, dass 56% der HR-Verantwortlichenihre Technologie als unzureichend für aktuelle oder zukünftigeGeschäftsanforderungen empfinden. In der heutigen dynamischen Wirtschaft isteine umfassende und integrierte Talentmanagement-Lösung entscheidend, um durcheine effektive Personalstrategie Agilität zu gewinnen. Nur so können People &Culture Teams ihrer wachsenden Anzahl an strategischen Prioritäten begegnen.Kothe erklärt: "Der Hauptgrund, warum Unternehmen an ihren 'alten' Wegenfesthalten, ist die Tatsache, dass viele Tools entweder unattraktiv, übermäßigkompliziert oder auf Konzerne ausgerichtet sind. Wir glauben an das simplePrinzip, dass Talente der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens sind. UnsereMission ist es, Unternehmen zum 'People Success' zu führen, indem wir ihnendigitale Werkzeuge zur Verfügung stellen, über die sie nicht nachdenken müssen.Wir übertragen unsere Erfolgsformel von Recruitee auf alle Aspekte desTalentmanagements: Software, die einfach zu bedienen und einzurichten ist,direkten Mehrwert liefert und das zu einem erschwinglichen Preis."Personalpotenzial entfesselnZu diesem Zweck ermöglicht das neue Kiwi HR People & Culture Teams dieEinstellung und Verwaltung von Talenten über sämtliche Personalprozesse hinweg.KiwiHR nimmt Personaldaten auf, speichert und überträgt sie sicher vom erstenKontaktpunkt über Recruitee bis zum letztem Arbeitstag - und eliminiert so dieNotwendigkeit, Informationen ständig neu einzugeben oder manuell zu übertragen,sodass nichts verloren geht.Die neue Benutzeroberfläche von Kiwi HR ist maximal intuitiv gestaltet. Diesreduziert den Schulungsbedarf und erlaubt Personaler:innen schnell produktiv mit