Rheinmetall, Hensoldt & Co: Aktien tauchen ab – Ausstiegsoption im Ukrainekrieg?

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Die Entscheidung über Verhandlungen würde demnach bei Kiew liegen, und es würde niemand Präsident Zelenskiy zu Gesprächen drängen.

Ein europäischer Verteidigungsbeamter sagte, dass seine Regierung die Sorge teilt, dass Putin nach einem Abkommen die Unsicherheit im Westen ausnutzen würde, um einen neuen Konflikt vorzubereiten. Darüber hinaus, so der Beamte, wäre es für Selenskyj politisch schwierig, ein Abkommen zu unterzeichnen, das territoriale Zugeständnisse beinhaltet, während Putins Ziel, die Ukraine in ihrer Gesamtheit zu unterwerfen, unverändert bleibt.

Die weitere militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine könnte durch einen Regierungswechsel in den USA und politische Unruhen in Europa gefährdet sein. Sollte Trump die Wahl gewinnen, hat er auch angedeutet, dass er in dieser Zeit einen Deal anstreben würde, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Am Sonntag sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich als einer der wenigen gegen die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine ausgesprochen hat, dem ZDF, dass es nun an der Zeit sei, darüber zu diskutieren, wie man schneller aus dem Krieg herauskommen könne.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion