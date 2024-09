Gewinne - Erneuter Dow-Rekord vor Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Trotz überwiegend starker Konjunkturdaten erwarten viele Marktteilnehmer am Mittwoch weiterhin eine deutliche Leitzinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed. Die Daten milderten auch die Sorgen der Anleger vor einem Wirtschaftsabschwung.

Ähnlich wie am Montag erreichte der Dow am Dienstag gleich zum Handelsstart eine neue Bestmarke. Eine Stunde später verzeichnete er ein Plus von 0,42 Prozent auf 41.795,34 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weiter 0,57 Prozent auf 5.665,21 Punkte hoch, womit ihm nicht viel zu seinem bisherigen Rekord fehlt. Der Vortags schwächelnde, technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,70 Prozent auf 19.559,22 Zähler.