Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Technologie / Halbleiterexperte Bösenberg hält Intel-Ansiedlung für notwendig

Halle/MZ (ots) - Halbleiterexperte Frank Bösenberg glaubt trotz der Verzögerungweiter an eine Intel-Ansiedlung in Magdeburg und hält diese auch für notwendig."Intel hat die Fläche in Magdeburg bereits gekauft und die Planungen für dasProjekt weit vorangetrieben", sagt der Geschäftsführer des sächsischenHalbleiter-Netzwerkes "Silicon Saxony", in dem Intel auch Mitglied ist, der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Es gebe bereitseine Baugenehmigung für die Gebäude.Sollte das Intel-Projekt in Magdeburg kippen, fehlt laut Bösenberg einLeuchtturmprojekt in Europa. "Es ist das bisher einzige europäischeChip-Projekt, das sogenannte Strukturgrößen unter zehn Nanometern ermöglicht",so Bösenberg. Diese sehr kleinen Chips würden beispielsweise für KI-Anwendungenbenötigt. "Global gibt es nur drei Firmen, die diese kleinsten Chips herstellenkönnen. Intel ist eine davon", erklärte Bösenberg.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5866592OTS: Mitteldeutsche Zeitung