Eröffnung des Kombiverkehrsterminals bei P&G in Crailsheim (FOTO)

Crailsheim (ots) - Procter & Gamble feiert mit einem Festakt die offizielleEröffnung des reaktivierten Gleisanschlusses auf dem Betriebsgelände inCrailsheim. Vertreter der P&G DACH Geschäftsführung, Erste Landesbeamtin FrauAnil Kübel sowie der Oberbürgermeister der Stadt Crailsheim Dr. ChristophGrimmer sprachen Grußworte, um die Einweihung dieses wegweisendenLogistikprojekts in Crailsheim zu feiern.Mit der Wiederinbetriebnahme des über 600 Meter langen Schienenstrangs und demBau des Kombiverkehrsterminals auf dem Werksgelände baut P&G den intermodalenTransport seiner Marken wie Always, Ariel, Swiffer oder Pampers weiter aus. Miteiner Gesamtinvestition von über 6 Millionen Euro investiert P&G weiter inseinen Produktions- und Distributionsstandort in Crailsheim.Crailsheim übernimmt Vorreiterrolle im intermodalen TransportIn Crailsheim werden nicht nur Damen-Hygieneprodukte der P&G Marken Always,Always Discreet und Haushaltstücher der Marke Swiffer produziert, sondern derStandort spielt auch eine zentrale Rolle als logistischer Knotenpunkt imeuropäischen Distributionsnetzwerk von P&G. Mit dem reaktivierten Zugang zumSchienennetz etabliert Crailsheim das erste europäische Kombiverkehrsterminalauf einem P&G-Gelände und übernimmt damit eine Vorreiterrolle innerhalb von P&Gin Europa.Der über 600-Meter-lange Gleisanschluss wurde bereits während des Baus des Werksvor über 40 Jahren angelegt, war jedoch zwischenzeitlich stillgelegt. In einerneunmonatigen Bauphase wurde der bestehende Streckenabschnitt modernisiert undreaktiviert. Zudem wurden Investitionen in eine eigene Rangierlok und einenmodernen Hebekran getätigt, um den intermodalen Containerumschlag zwischen Lkwund Zug zu ermöglichen.Gewinn für die RegionDas Projekt ist allerdings nicht nur ein Gewinn für das deutsche und europäischeP&G Logistiknetz. Durch die Verlagerung von 6.000 bis 10.000 Lkw pro Jahr aufdie Schiene werden der Verkehr auf Autobahnen und lokalen Straßen rund umCrailsheim entlastet. Dazu werden CO2-Emissionen eingespart."Diese Eröffnung markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen unddie Region Crailsheim. Wir sind stolz darauf, als einer der Vorreiter Teil dernachhaltigen Logistiklösung für die Zukunft von P&G zu sein und gleichzeitig alsguter Nachbar einen Beitrag zur Reduzierung der Verkehrsbelastung und CO2Emissionen in der Region zu leisten", Ilkay Ormandy, Standortchefin bei P&GCrailsheim.Oberbürgermeister der Stadt Crailsheim, Dr. Christoph Grimmer: "DiesesLogistikprojekt ist eine Investition in die Zukunft - sowohl in langfristige undnachhaltige Transportlösungen für P&G als auch in die Zukunft des StandortsCrailsheim. Es unterstreicht, dass der Wirtschaftsstandort Crailsheim attraktivfür Investitionen ist und trägt auch langfristig zur Sicherung vonArbeitsplätzen in der Region bei."Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®,Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Länderntätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterhttp://www.pg.com. (http://www.pg.com)Pressekontakt:P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Theresa Geulen, Corporate CommunicationsE-Mail: mailto:geulen.t@pg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/5866622OTS: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGISIN: US7427181091

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 158,9EUR auf Tradegate (17. September 2024, 17:18 Uhr) gehandelt.