ROUNDUP/Aktien New York Neue Rekorde vor US-Zinsentscheid Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bleiben die Anleger an den New Yorker Börsen optimistisch. Der Leitindex Dow Jones Industrial markierte am Dienstag gleich zu Beginn und der marktbreite S&P 500 im weiteren Handelsverlauf jeweils eine …