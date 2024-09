Die International Conference on Image Processing 2024 der IEEE erforscht die neuesten technischen Innovationen

Die ICIP 2024 konzentriert sich auf die vertrauenswürdige Verarbeitung visueller Daten und deckt die neuesten Themen im Bereich der Computer Vision ab.

PISCATAWAY, New Jersey, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- IEEE, die weltweit größte technische Fachorganisation, die sich dem Fortschritt der Technologie für die Menschheit widmet, und die IEEE Signal Processing Society (SPS) organisieren die IEEE International Conference on Image Processing 2024 (ICIP 2024) vom 27. bis 30. Oktober 2024 im Abu Dhabi National Exhibition Centre in Abu Dhabi, VAE. Die ICIP 2024 wird ein Zentrum der Innovation und des Lernens sein. Dort wird untersucht, wie KI-basierte Ansätze in diesem Bereich Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringen.