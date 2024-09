Dax legt zu - Optimismus vor Fed-Entscheid

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.633,11 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Inzwischen läuft alles darauf hinaus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 50 Basispunkte senken wird", sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Es wäre eine Art Nachholeffekt, ohne dass er so kommuniziert werden dürfte. Bereits in Powells Kommentaren im Juli konnte man seine Absicht erkennen, die Zinsen zu senken, jedoch wurde er damals noch von seinen Kollegen im Offenmarktausschuss überstimmt", so Oldenburger