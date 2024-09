Börsen-Update: DAX, MDAX und S&P 500 im Aufwind – Top- und Flopwerte im Überblick**

Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklung: Positive Trends bei den wichtigsten Indizes** Die heutigen Börsenentwicklungen zeigen überwiegend positive Trends bei den wichtigsten Indizes. Der DAX, Deutschlands führender Aktienindex, steht aktuell bei 18.721,22 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von +0,03%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, zeigt eine stärkere Performance und liegt bei 25.784,12 Punkten, was einem Anstieg von +0,88% entspricht. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, entwickelt sich positiv und steht bei 13.568,73 Punkten mit einem Zuwachs von +0,56%. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, notiert bei 3.311,62 Punkten und weist ein Plus von +0,26% auf. In den USA zeigt der Dow Jones ebenfalls eine positive Tendenz und steht aktuell bei 41.730,01 Punkten, was einem Anstieg von +0,27% entspricht. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 5.654,83 Punkten und verzeichnet ein Plus von +0,39%.Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend positive Stimmung, wobei insbesondere der MDAX und der S&P 500 mit deutlicheren Zuwächsen hervorstechen.Zalando führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 7.33% an, gefolgt von Siemens Energy mit 4.26% und Daimler Truck Holding, das um 3.51% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Hannover Rueck einen Rückgang von -1.64%, während MTU Aero Engines um -2.42% fiel. Rheinmetall erlebte den stärksten Verlust im DAX mit -6.75%.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 7.76% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 5.34% und TUI, das um 4.79% zulegte.Talanx fiel um -1.57%, während TAG Immobilien um -1.77% sank. HENSOLDT verzeichnete den größten Rückgang im MDAX mit -7.27%.Die Topwerte im SDAX sind SUESS MicroTec mit 7.08%, SMA Solar Technology mit 6.09% und thyssenkrupp nucera, das um 4.24% zulegte.Suedzucker verzeichnete einen Rückgang von -3.30%, während IONOS Group und RENK Group beide um -4.70% fielen.Im TecDAX sind SUESS MicroTec und SMA Solar Technology mit 7.08% bzw. 6.09% die Spitzenreiter, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 4.75%.Kontron fiel um -0.81%, Deutsche Telekom um -0.85%, und HENSOLDT verzeichnete einen Rückgang von -7.27%.Im Dow Jones führt Intel mit einem Anstieg von 8.86%, gefolgt von Dow und Amazon , die beide um 2.17% zulegten.Unitedhealth Group fiel um -1.09%, IBM um -1.21% und Verizon Communications um -1.73%.Im S&P 500 sticht Stanley Black & Decker mit einem beeindruckenden Anstieg von 2742.65% hervor, gefolgt von Exxon Mobil mit 25.06% und Intel mit 8.86%.Invitation Homes fiel um -1.85%, The Cigna Group um -2.12% und EPAM Systems um -2.57%.