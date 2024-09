Der US-Leitindex S&P 500 erreicht heute knapp ein neues Allzeithoch - geht die Rally unvermindert weiter, wenn die Fed morgen die Zinsen um 0,5% senkt, wie bereits von den Märkten erwartet und eingepreist? Oder würden dann Gewinntminahmen folgen nach dem Motto: "kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache" (buy the rumor, sell the fact)? Und was passiert, wenn die Fed die Zinsen nur um 0,25% senkt - wofür es sehr gute Gründe gibt, so die heute besser als befürchteten US-Einzelhandelsumsätze und die bereits immer laxer werdenden US-Finanzkonditionen? Ausserdem erwarten fast alle (auch die Fed!) eine weiche Landung der US-Wirtschaft - warum dann aber die Zinsen gleich um 0,5% senken? Und wenn die Märkte von einer weichen Landung der US-Wirtschaft ausgehen, warum haben sie dann vor allem in defensiven Werte gekauft? Kein Zufall, dass der Nasdaq 100, anders als der S&P 500, noch ein gutes Stück von seinem Allzeithoch entfernt ist..

Hinweise aus Video:

1. Marktgeflüster Teil 2:

https://www.youtube.com/watch?v=BWKenX1sd6M

2. Märkte: Alles hängt an der Fed – Weiche Landung muss gelingen

Das Video "S&P 500 Allzeithoch - was passiert, wenn Fed Zinsen 0,5% senkt?" sehen Sie hier..