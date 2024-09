BioNTech oder Moderna? Welche Aktie besitzt mehr Potenzial?

Die COVID-19-Pandemie machte aus BioNTech und Moderna innerhalb weniger Monate Unternehmen mit einer Milliarden-Marktkapitalisierung. Sie gingen aus einem harten Wettstreit, in dem weltweit fast alle renommierten Impfstoff-Hersteller an einem entsprechenden Mittel forschten als die großen Gewinner hervor.

Mit dem Erfolg stiegen nicht nur die Umsätze und Gewinne in zweistellige Milliardenbereiche, sondern auch die Aktien legten in der Spitze mehrere tausend Prozent zu. Doch mit dem Abebben der Virusgefahr fielen auch die Erträge und Aktien um mehr als 80 Prozent.

Wie geht es nun weiter? Welches Unternehmen und welche Aktie besitzt heute das größere Potenzial?

BioNTech und Moderna: Pipeline-Vergleich

Sowohl BioNTech als auch Moderna investierten ihre Einnahmen sofort in die Erforschung neuer Therapien. Sie sehen große Vorteile in der mRNA-Technologie. Sie ist individuell einsetzbar, weshalb beide Unternehmen das Ziel haben, die Krebstherapie zu revolutionieren.

Aus diesen Gründen werden sowohl BioNTech als auch Moderna wahrscheinlich noch viele wirksame und lukrative mRNA-Mittel auf den Markt bringen. Die Folge wären deutlich steigende Gewinne und Aktienkurse.

Biontechs Pipeline umfasst mittlerweile vier Mittel in der klinischen Entwicklungsphase drei, elf Wirkstoffe befinden sich in der Phase zwei, 27 Therapien durchlaufen eine erste klinische Studie und mehr als drei Mittel befinden sich in der präklinischen Erprobung. Vor allem die individualisierten Krebstherapien versprechen großes Potenzial und könnten bei Erfolg zukünftig traditionelle Behandlungen ersetzen.

Moderna besitzt hingegen sieben Mittel in der dritten klinischen Phase, 20 Wirkstoffe in der klinischen Phase zwei, zwölf Kandidaten in der ersten klinischen Phase und vier in der präklinischen Erprobung.

Inklusive der zugelassenen Produkte umfasst Modernas Pipeline 47 Mittel, während es bei BioNTech 46 sind.

Allerdings scheint Moderna einen leichten Entwicklungsvorsprung zu besitzen. So sind bei dem amerikanischen Unternehmen bereits 14,9 Prozent Mittel in der klinischen Phase drei und 42,6 Prozent in der zweiten Entwicklungsphase, während es bei BioNTech entsprechend nur 8,7 Prozent beziehungsweise 23,9 Prozent sind.

Moderna besitzt dafür mit 25,5 Prozent weniger Wirkstoffe in der ersten klinischen Studie, während es bei BioNTech 58,7 Prozent sind.

Finanzielle und Geschäftsentwicklung

Sowohl BioNTech als auch Moderna sind mit Eigenkapitalquoten von 88 Prozent beziehungsweise 75,2 Prozent (2023) weiterhin finanziell gut aufgestellt.

BioNTech konnte auch 2023 trotz Rückgänge einen Gewinn von über einer Milliarde Euro erzielen, während Moderna einen deutlicheren Verlust von -4,7 Milliarden US-Dollar verbuchen musste. Im ersten und zweiten Quartal 2024 rutschte allerdings auch BioNTech in die roten Zahlen.

Aktien-Bewertung

Aufgrund der großen Kursrückgänge sind beide Wertpapiere derzeit nicht hoch bewertet. So notiert BioNTech zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,39, während es bei Moderna 2,27 beträgt (17.09.2024).

Fazit BioNTech und Moderna

BioNTech-Aktien sind zuletzt in Erwartung positiver Studiendaten stärker als Moderna-Papiere angezogen. Doch insgesamt überwiegen aufgrund der reiferen Pipeline wahrscheinlich bei dem amerikanischen Unternehmen die Vorteile.

Für beide Aktien spricht ihre moderate Bewertung, während neue Produktzulassungen zukünftig deutlich stärkere Erträge erwarten lassen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

