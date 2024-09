Moose Knuckles stellt die komplette Herbst/Winter-Kollektion 2024 vor, mit Dennis Rodman, Amelia Gray und Arthur Chen

Montréal (ots/PRNewswire) - Die ikonische Basketball-Legende Dennis Rodman führt

die Kampagne an, während Amelia Gray und der Schauspieler Arthur Chen die Vision

von Carlos Nazario für diese Saison präsentieren.



Moose Knuckles stellt seine komplette Herbst/Winter-Kollektion 2024 vor, die die

vollständige Umsetzung der ersten Vision des Global Artistic Director Carlos

Nazario darstellt. Dieses erweiterte Sortiment an luxuriöser Oberbekleidung und

Accessoires zeigt die einzigartige kreative Richtung von Nazario, die das

funktionelle kanadische Erbe der Marke mit dem zeitgenössischen urbanen Stil

verbindet.





Höhepunkte der Kampagne:- Das Talent :- Dennis Rodman , Basketballlegende, Regelbrecher und Pionier des NBA-Stils,führt die Kampagne an und kehrt nach seiner ersten Zusammenarbeit im Jahr2019 zu Moose Knuckles zurück. Rodmans grenzüberschreitender Stil und seineüberlebensgroße Persönlichkeit verkörpern perfekt den kühnen,unapologetischen Geist der Marke.- Amelia Gray kehrt zurück, frisch von ihrer Nominierung zum Model des Jahres,und bestätigt ihren Status als Quintessenz der Moose Knuckles-Frau. Ihrefortgesetzte Partnerschaft mit der Marke zeigt nicht nur die Vielseitigkeitder Kollektion, sondern unterstreicht auch das Engagement von MooseKnuckles, Individualität und einen selbstbewussten Stil zu zelebrieren.- Arthur Chen , gefeierter chinesischer Schauspieler und aufstrebenderWeltstar, beteiligt sich an der Kampagne und bringt seine jugendlicheEnergie und internationale Anziehungskraft ein. Arthur kommt bei einer neuenGeneration modebewusster Verbraucher gut an. Seine Teilnahme unterstreichtdie wachsende globale Präsenz von Moose Knuckles. Chen wurde in Shanghai vonEdwin Zhang fotografiert, dessen ausgeprägter visueller Stil die moderneNote der Kollektion einfängt.- Die Bildsprache:- Die Aufnahmen des renommierten Fotografen und langjährigen Mitarbeiters LuisAlberto Rodriguez und die zusätzlichen Fotos von Arthur Chen von Edwin Zhangfangen die Essenz der Kollektion kunstvoll ein und schaffen den Spagatzwischen kühnem Stil und anspruchsvoller Funktionalität. Die Bilder zeigendie luxuriöse Oberbekleidung von Moose Knuckles in einem überzeugenden neuenLicht, das die Entwicklung der Marke hervorhebt und gleichzeitig ihr Erbeehrt.Von Carlos Nazario, Global Artistic Director: "Die kompletteHerbst/Winter-Kollektion 2024 stellt den Höhepunkt unserer Vision für MooseKnuckles dar - eine perfekte Mischung aus Raffinesse, Funktionalität und mutigemStil. Die Zusammenarbeit mit Dennis Rodman war unglaublich; seine furchtloseEinstellung zu Mode und Leben verkörpert alles, wofür die Marke steht. Zusammen