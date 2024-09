Bund sollte restliche Anteile an Commerzbank erst mal halten

BERLIN (dpa-AFX) - Commerzbank -Finanzvorständin Bettina Orlopp hat den Anteilseigner Bund angesichts einer möglichen Übernahme durch die Unicredit zu einer abwartenden Haltung aufgefordert. Orlopp sagte Journalisten am Rande eines Start-up-Gipfels in Berlin auf die Frage, was der Bund mit seinen Anteilen von zwölf Prozent machen sollte: "Erst mal halten. Das ist erst mal wichtig, weil ich glaube, wir brauchen erst mal Ruhe, denn wir sind alle doch sehr überrascht worden von dem Vorgang."

Es sei jetzt das Wichtigste, "sich einfach mal zu sortieren, in Ruhe darüber nachzudenken, was jetzt da auf dem Tisch liegt und wie man damit umgeht", so die Finanzvorständin. "Wir wünschen uns vor allen Dingen erst mal Ruhe in dem Prozess und dann schauen wir weiter."