Euro-Erholungsrally vorerst gestoppt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine Erholungsrally erst einmal beendet. Im New Yorker Handel sank die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 1,1120 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,1139 (Montag: 1,1126) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8977 (0,8987) Euro gekostet.

Erneut schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW für den September fielen stärker als erwartet.