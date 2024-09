ZERO LATENCY VR BEGINNT EINE NEUE ÄRA MIT 100 VERANSTALTUNGSORTEN WELTWEIT UND 4 MILLIONEN SPIELERN, DIE DIE GRENZEN DER REALITÄT AUSLOTEN

In den weltweit führenden Free-Roam-VR-Destinationen, die es jetzt in 26 Ländern gibt, kann man seinen inneren Helden entfesseln.

Von den bescheidenen Anfängen in Melbourne, Australien, bis hin zum weltweit größten Free-Roam-VR-Netzwerk definiert Zero Latency die Grenzen der Realität neu. Seit 2015 entführt Zero Latency Spieler in atemberaubende Welten, in denen sie Horden von Zombies bekämpfen, futuristische Roboter überlisten, knifflige Rätsel lösen und unvorstellbare Welten erobern können – und das alles mit der Freiheit, sich zu bewegen, zu erkunden und zu dominieren wie nie zuvor.

„Wir sind überglücklich, diesen unglaublichen Meilenstein zu erreichen", sagte Tim Ruse, CEO von Zero Latency. „Was vor einem Jahrzehnt als innovative Idee begann, hat sich zu einem außergewöhnlichen globalen Phänomen entwickelt. Spieler auf der ganzen Welt entdecken den unvergleichlichen Nervenkitzel und die Kameradschaft, die unsere Spiele bieten. Und das ist erst der Anfang; wir sind auf einer Mission, die Grenzen immer weiter zu verschieben und noch mehr Spielern auf der ganzen Welt ein Erlebnis auf dem nächsten Level zu bieten."

Zero Latency bereitet sich darauf vor, sein bisher ehrgeizigstes Projekt zu starten: Warhammer 40.000: Space Marine VR – Defenders of Avarax. Dieses bahnbrechende Abenteuer wird die Spieler in das umfangreichste und detaillierteste VR-Universum eintauchen lassen, das je geschaffen wurde. Und mit der Enthüllung unserer neuen 6-Spieler-Arena können noch mehr Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt die atemberaubende Spannung von Zero Latency in ihr Unterhaltungsprogramm aufnehmen.

Zero Latency ist mit Blockbuster-Hits wie Far Cry VR und Outbreak auf dem Vormarsch und katapultiert sich damit in beeindruckende finanzielle Höhen. Die überwältigende Nachfrage nach diesen faszinierenden Abenteuern hat das Wachstum des Unternehmens beschleunigt und einen ehrgeizigen Expansionsplan in Gang gesetzt. Mit einer Welle neuer Veranstaltungsorte, die in den nächsten 12 bis 24 Monaten eingeführt werden sollen, und dem mit Spannung erwarteten Space Marine VR, setzt Zero Latency ganz auf Spielentwicklung und schnellen Fortschritt.

Eine einmalige Chance, in das ultimative VR-Erlebnis einzutauchen! Finde den nächstgelegenen Zero Latency Standort und sichere dir noch heute dein Ticket unter https://booking.zerolatencyvr.com/book-now. Das Abenteuer deines Lebens wartet auf dich!

ÜBER ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 100 hochmodernen Spielstätten in über 26 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Nervenkitzel-Suchende ihre wildesten Fantasien ausleben können. Egal, ob ein kämpferischer Space Marine verkörpert werden soll oder sich Freunde zu epischen 8-Spieler-Showdowns zusammentun, Zero Latency liefert atemberaubende Abenteuer, die die Realität weit hinter sich lassen.

