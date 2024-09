Gold und Fractal EMS kündigen eine Partnerschaft für ein amerikanisches Batterie-Management-System (BMS) an ANAHEIM, Kalifornien, 18. September 2024 /PRNewswire/ - Fractal EMS Inc. („Fractal"), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Solar- und Speichersteuerungen, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Gold Electronic Equipment Inc. („Gold") …