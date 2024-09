Halterwechsel bei E-Autos auf Allzeithoch (FOTO)

München (ots) - Im August 2024 wurden in Deutschland insgesamt 197.322 Fahrzeugezugelassen, darunter 27.024 Elektroautos. Ein Jahrestiefststand über alleAntriebsarten hinweg. Bei den E-Autos ergibt sich im Vergleich zumVorjahresmonat ein Minus von 68,8 Prozent. Dies liegt vor allem am starkenRückgang der gewerblichen Zulassungen (August 2023: 64.999 zu August 2024:17.523). Im August 2023 waren die gewerblichen Neuzulassungen besonders hoch, dadie Förderung für diese Fahrzeuge zum 1. September 2023 auslief.Auch die privaten E-Auto-Neuzulassungen sind im August zurückgegangen, und zwarum 14,06 Prozent, von 11.020 im Juli auf 9.471. Sowohl die privaten als auch diegewerblichen E-Auto-Zulassungen liegen damit deutlich unter dem bisherigenJahresmittelwert (Mittelwert privat: 11.422, Mittelwert gewerblich: 18.779).Beim Gebrauchtwagenmarkt zeigt sich ein anderes Bild: 17.818 E-Autos haben imAugust den Halter gewechselt, diese Zahl markiert ein neues Allzeithoch (3,31Prozent an allen Besitzumschreibungen).Weitere positive Neuigkeiten gab es zudem aus dem für die E-Mobilität sowichtigen Energiebereich. Im ersten Halbjahr 2024 war der Anteil ErneuerbarerEnergien an der gesamten Stromproduktion mit 61,5 Prozent so hoch wie noch nie.Dies meldete das Statistische Bundesamt Anfang September.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5866734OTS: ADAC