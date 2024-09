GWM HYDROGEN-FTXT präsentiert sich erstmals auf der IAA TRANSPORTATION 2024

HANNOVER, Deutschland, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 16. September fand die feierliche Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung für Nutzfahrzeuge 2024 (IAA TRANSPORTATION 2024) in Hannover statt, auf der GWM HYDROGEN-FTXT eine Reihe unabhängig entwickelter Brennstoffzellenkomponenten und umfassende Lösungen für verschiedene Szenarien vorstellte.

GWM HYDROGEN-FTXT bietet eine umfassende Lösung für Szenarien des Mittelstrecken- und Schwerlasttransports von 300 km bis 500 km, einschließlich eines 120-kW-Brennstoffzellensystems und Hochdruck-IV-Wasserstoffspeichertanks mit 35 MPa/70 MPa. Für Szenarien des Langstrecken- und Schwerlasttransports von 500 km bis 1000 km sowie über 1000 km bietet GWM HYDROGEN-FTXT eine umfassende Lösung mit einem „255-kW-Hochleistungs-Brennstoffzellensystem mit einem Flüssigwasserstoffspeichersystem mit großer Kapazität und extrem niedriger Temperatur", die Kunden auf dem globalen Nutzfahrzeugmarkt eine effiziente und zuverlässige grüne Energiequelle bietet.

Derzeit ist GWM HYDROGEN-FTXT mit F&E-Zentren in „vier Ländern und fünf Standorten" weltweit vertreten und hat eine internationale Wasserstoff-Energieindustriekette sowie eine stabile Lieferkette geschaffen. Durch die aktive Erforschung und Entwicklung wichtiger Wasserstofftechnologien wie Brennstoffzellen, Hochdruck-Speicherung von gasförmigem Wasserstoff/Flüssigwasserstoff bei extrem niedrigen Temperaturen entwickelt und fertigt GWM HYDROGEN-FTXT unabhängig Wasserstoffenergie- und Brennstoffzellenprodukte sowie hochwertige Ausrüstung und hat in über zehn Städten in China wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge in großem Maßstab gefördert. Das Unternehmen hat sich auch aktiv am Bau der Infrastruktur für Wasserstofftankstellen und Wasserstoff-Energiebahnen beteiligt und dabei umfangreiche Erfahrungen und wissenschaftliche Daten im Betrieb von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen gesammelt. Dies hat die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen unter Beweis gestellt und eine „Benchmark"-Erfahrung für die weitere Förderung der großflächigen und kommerziellen Anwendung von Wasserstoffenergie im Verkehrswesen und in anderen Bereichen geliefert.

GWM HYDROGEN-FTXT ist nun gut gerüstet, um passende Versorgungslösungen für globale Industriekunden bereitzustellen, die in der Lage sind, schnell auf die Anforderungen des globalen Marktes zu reagieren und hochwertige, effiziente Wasserstoff-Energielösungen anzubieten. Das Unternehmen beschleunigt seine internationale Marktexpansion und setzt sich dafür ein, Chinas Wasserstofftechnologie in der Welt bekannt zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von FTXT: http://en.ftxt-e.com/

