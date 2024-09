DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz:



"Deutschland muss eine der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte überwinden. Hier dürfte die ihm zugeschriebene Wirtschaftskompetenz für die Bürgerinnen und Bürger ein starkes Argument bei der Bundestagswahl sein. Während Kanzler Scholz sich mit seiner Ampel nicht über den richtigen Kurs in der Wirtschaftspolitik einigen kann, geht es für Merz längst um Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Er dürfte als Sanierer in einer ernsten Lage in den Wahlkampf ziehen: Die hohen Energiekosten müssen sinken, die Bürokratie muss abgebaut werden, und die Unternehmen brauchen dringend Fachkräfte. Deutschland braucht einen Sanierungsplan. Die CDU hat ihren Kandidaten dafür gefunden. Bald werden die Bürger entscheiden, ob er der Richtige ist."/DP/jha