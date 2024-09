FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Söder:

"Als Hendrik Wüst seinen Verzicht erklärt und zur Unterstützung des Bundesvorsitzenden der CDU aufgerufen hatte, musste dem CSU-Vorsitzenden Söder klar sein, dass sein Lebenstraum wieder nicht in Erfüllung geht. (.) Dennoch ist die Entscheidung nun für den bayerischen Ministerpräsidenten "fein". Geradezu feierlich legte er abermals den Schwur ab, dass sich "2021" nicht wiederholen werde. Er meinte damit sein fortgesetztes Sabotieren der Kandidatur Laschets, das der Union den Sieg kostete. (.) Burgfrieden in der Union ist Grundvoraussetzung dafür, dass CDU und CSU in einem Jahr stärkste Kraft werden und den Kanzler stellen können. (.) Der Absturz der Ampelparteien zeigt, wie unnachsichtig Wähler ständige Streitereien in der Öffentlichkeit bestrafen."/DP/jha