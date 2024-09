Attila Mermer wird neuer Direktor bei LatentView Analytics in der Region EMEA

CHENNAI, Indien und DÜSSELDORF, Deutschland, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- LatentView Analytics, ein globales Beratungs- und Lösungsunternehmen für digitale Analysen, gab heute bekannt, dass Attila Mermer dem Unternehmen als Direktor in der Region EMEA beigetreten ist. Attila wird sich darauf konzentrieren, die Sichtbarkeit von LatentView in den Bereichen Automotive, Finanzdienstleistungen und CPG in EMEA, insbesondere in der DACH-Region, zu erhöhen.

Attila ist eine starke Führungspersönlichkeit mit branchenübergreifender Erfahrung. Er ist ein erfahrener Vertriebs- und Marketingleiter mit über 25 Jahren Erfahrung in kaufmännischen Funktionen in den Märkten DACH und EMEA. Sein Fachwissen umfasst die Bereiche Ad-Tech, KI-Datenanalyse, Medienmarketing und Publishing. In seinen früheren Funktionen hatte Attila unter anderem Führungspositionen bei VidMob, Emoteev, Bloomberg LP und The Economist Group inne.