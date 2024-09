OverIT ernennt Henry Middleton zum neuen Chief Financial Officer

Mailand (ots/PRNewswire) - OverIT, ein führender Anbieter von Field Service

Management Software, gibt die Ernennung von Henry Middleton zum neuen Chief

Financial Officer bekannt.



In dieser Funktion wird Middleton an den CEO und Chairman Paolo Bergamo

berichten und eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Investitionen und

Geschäftsstrategien von OverIT spielen, um die globale Reichweite des

Unternehmens zu erweitern und seine finanzielle Leistung weiter zu verbessern.





Henry bringt mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich B2B-Software einenausgezeichneten Erfahrungsschatz mit zu OverIT. Er kommt von Vision-Box zuOverIT, wo er als Finance Director und CFO eine grundlegende Rolle bei derUmgestaltung des Unternehmens spielte und die Umstellung auf einabonnementbasiertes Geschäftsmodell erfolgreich leitete. Vor Vision-Box warMiddleton unter anderem als Group Financial Controller bei eFront und Omnifonesowie als CFO bei ROXi tätig.In den letzten drei Jahren hat der ehemalige CFO Cattarossi die Ausgliederungdes Unternehmens geleitet, die Finanzgeschäfte strukturiert, die meistenProzesse automatisiert und das Geschäftsmodell auf Software-as-a-Serviceumgestellt. Er wird zunächst eine gewisse Zeit im Unternehmen bleiben, um einennahtlosen Übergang und Wissenstransfer zu gewährleisten, bevor er ein neues,aufregendes Kapitel seiner Karriere aufschlägt.Paolo Bergamo, CEO und Chairman von OverIT, sagte: "Ich möchte Nicola meinenaufrichtigen Dank für seine Arbeit aussprechen. In den letzten drei Jahren hatOverIT einen phänomenalen Wandel erlebt, und da wir unser Wachstum und unserenKurs fortsetzen, freue ich mich sehr, Henry als CFO in unserem Team begrüßen zudürfen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich B2B-Software wird diefinanzielle Führung übernehmen, die uns helfen wird, unsere globale Expansion zubeschleunigen und unsere Ziele zu erreichen.""Ich freue mich, bei OverIT einzusteigen, vor allem in einer so wichtigen Phasedes Wachstums", fügte Henry Middleton hinzu. "Ich bin zuversichtlich, dass meineErfahrung und Führungsqualitäten dazu beitragen werden, den Beitrag desFinanzteams zum SaaS-Transformationsprojekt von OverIT weiter zu steigern."OverIT (http://www.overit.us/) , unterstützt von Bain Capital und NBRenaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 20 Jahreninternationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field ServiceManagement Software. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- undConsulting-Unternehmen aufgrund seines Produktangebots und seiner fundiertenBranchenkenntnisse als führender Anbieter in den Bereichen FSM und AR anerkannt.OverIT hat über 300 Kunden in mehr als 30 Ländern.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2506999/OverIT_Henry_Middleton_CFO.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2424746/OverIT_Logo.jpgMedienkontakt:Andrea Bardini+1 847 867 2232View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/overit-ernennt-henry-middleton-zum-neuen-chief-financial-officer-302251229.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158647/5866744OTS: OverIT