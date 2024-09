Jetzt wird’s interessant!

Der Höhenrausch des Palladium-Futures ist seit der Kursspitze um 3.410 US-Dollar aus März 2022 unlängst vorbei, das Metall fiel in den letzten Monaten auf den tiefsten Stand seit August 2018 zurück, fand in diesem Bereich allerdings einen tragfähigen Boden vor, wie die Kursentwicklung seit Jahresanfang zeigt. Um 850 US-Dollar konnte nämlich die laufende Abwärtsphase gestoppt werden, nun basteln Anleger offenbar an einem Boden und zugleich der Chance auf weiter steigende Kurse.

Um den seit Jahresanfang im Aufbau befindlichen Boden zwischen 849 und 1.111 US-Dollar erfolgreich abzuschließen, gilt es die obere Barriere zu durchbrechen. In diesem Fall wären weitere Zugewinne an 1.200 und darüber den gen Süden tendierenden EMA 200 auf Wochenbasis bei 1.245 US-Dollar möglich. Entsprechend würde sich diese Entwicklung für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen anbieten. Prallt der Future dagegen an der oberen Begrenzung von 1.111 US-Dollar zur Unterseite ab, findet das Metall bei 1.022 US-Dollar eine erste tragfähige Unterstützung vor. Notierungen darunter dürften dem Palladium-Future jedoch stärker belasten, in der Folge müssten Verluste auf 984 und darunter 923 US-Dollar zwingend angenommen werden.

Palladium-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die letzten zwei und vergleichsweise starken Wochenkerzen weisen auf einen möglichen Bodenabschluss hin, oberhalb von 1.111 US-Dollar auf Wochenbasis dürfte der Bereich um 1.200 US-Dollar angesteuert werden und würde sich für ein kurzzeitiges Long-Engagement anbieten. Dies könnte dann beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM47B3 geschehen, die mögliche Renditechance beliefe für sich hierbei auf rund 30 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 33,61 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 1.060 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 21,03 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, entsprechend engmaschig muss der Basiswert auch beobachtet werden.

